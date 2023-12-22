Флаги России и ЕС в Петербурге обвязали траурной лентой

День всеобщего траура посвятили памяти погибших в теракте, произошедшем в "Крокус Сити Холле" в Московский области.

После объявления президентом РФ Владимиром Путиным 24 марта днём всеобщего траура, во всех городах страны были опущены государственные флаги. В центре Северной столицы на Невском проспекте флаги России и Евросоюза обвязали чёрной лентой. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

День всеобщего траура посвятили памяти погибших в теракте, произошедшем в "Крокус Сити Холле" в Московский области. Это тридцатый теракт в новейшей истории страны.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла террористическая атака. Вооруженная группа в камуфляже проникла в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. По последним данным, жертвами теракта стали 137 человек.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы почтят память жертв теракта в Подмосковье акцией "Журавли".

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" (скриншот)