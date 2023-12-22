Петербуржцы почтят память жертв теракта в Подмосковье акцией "Журавли"

Сегодня, 24 марта, в день общенационального траура, Россия вспоминает жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холл". Всю страну в этот день объединит памятная акция "Журавли", которая запланирована на 20.00. В это время на экранах и фасадах домов,а также объектах транспорта появятся тематические проекции с клином журавлей, уходящих в небо, в эфире радио и телеканалов прозвучит одноимённая песня Муслима Магомаева.

Уже сейчас россияне присоединяются к акции в социальных сетях. Люди меняют аватарки на тематические изображения с журавлями, выкладывают посты со словами скорби и обращениями в адрес родных и близких жертв теракта. Такие записи сопровождаются хештегами #журавли #мывместе.

Санкт-Петербург также присоединится к акции "Журавли". Образы этих птиц появятся на экранах и фасадах исторических зданий по всему городу, участие в акции примут органы власти, предприятия строительной сферы, средства массовой информации.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга