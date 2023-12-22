Гендиректор "Новой Голландии" покидает пост из-за заявлений мужа о теракте в "Крокусе"

Роксана Шатуновская отметила, что "остается со своей семьей".

Генеральный директор АНО "Новая Голландия" Роксана Шатуновская, занимавшая пост 13 лет, увольняется в связи с высказываниями мужа Николая Конашенка о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом она заявила в социальных сетях.

Проект "Новая Голландия" всегда придерживался общечеловеческих ценностей, и по обоюдном согласию меня и моего руководства, мы пришли к решению, что я больше не могу занимать свою должность и выполнять свои обязанности в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью, высказывания. Роксана Шатуновская, бывший генеральный директор АНО "Новая Голландия"

При этом Роксана Шатуновская отметила, что "остается со своей семьей".

Напомним, террористы атаковали концертный зал "Крокус Сити Холл" 22 марта. Согласно последним данным, погибли 139 человек, количество пострадавших выросло до 182.

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Фото: ВКонтакте / Новая Голландия