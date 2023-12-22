Новым гендиректором РНБ стал Денис Цыпкин

Руководитель, родившийся в 1970 году и окончивший Иркутский государственный университет, имеет опыт работы в Российской национальной библиотеке с 1991 года.

Денис Цыпкин назначен генеральным директором Российской национальной библиотеки. Эти данные официально подтверждены пресс-службой Кремля.

В соответствии с подписанным постановлением председателя правительства Михаила Мишустина, Цыпкин будет исполнять свои обязанности в течение пяти лет. Руководитель, родившийся в 1970 году и окончивший Иркутский государственный университет, имеет опыт работы в Российской национальной библиотеке с 1991 года. До своего назначения на пост генерального директора, он занимал должность директора по особо важным фондам учреждения. Кроме того, Цыпкин является членом Петербургского отделения археографической комиссии Российской академии наук и сопредседателем Петровского (национального) общества историков бумаги.

Российская национальная библиотека была основана еще в 1795 году по указу императрицы Екатерины II и стала первой публичной библиотекой России. В настоящее время она занимает ведущую позицию среди крупнейших библиотек в мире и является одним из особо ценных объектов культурного наследия российского народа.

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Фото: Piter.TV