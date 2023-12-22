Нового врио главнокомандующего МВФ представили в Кронштадте

Александра Моисеева назначают на этот высокий пост, чтобы он организовывал и контролировал деятельность ВМФ, принимал оперативные решения в области обеспечения безопасности судоходства, развития и использования флотоморского потенциала.

Новым врио главнокомандующего Военно-морским флотом РФ назначен герой России, адмирал Александр Моисеев. Официальную презентацию нового военачальника провели на торжественной церемонии вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок, которая проходила на Дне моряка-подводника в Кронштадте.

Ранее должность главкома ВМФ занимал адмирал Николай Евменов. Адмирал Моисеев начал службу в чине главнокомандующего Северным флотом с 2019 года, до этого он руководил Черноморским флотом и занимал пост заместителя начальника Генштаба РФ.

Военачальника назначают на этот высокий пост, чтобы он организовывал и контролировал деятельность ВМФ, принимал оперативные решения в области обеспечения безопасности судоходства, развития и использования флотоморского потенциала. Задача главкома ВМФ – гарантировать охрану интересов страны на морском пространстве, поддерживать его безопасность и защиту, выполнять военные задания.

Ранее мы сообщили о том, что пост генерального директора Интер РАО покинул Борис Ковальчук.

Фото: Пресс-служба Северного флота