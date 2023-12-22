Пост генерального директора Интер РАО покинул Борис Ковальчук. Его заменит Сергей Дрегваль

Борис Ковальчук пойдет на повышение.

С 15 марта генеральным директором ПАО "Интер РАО" станет бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль. Он займет место Бориса Ковальчука, проработавшего в компании 15 лет. Об этом говорится в пресс-релизе ПАО "Интер РАО".

Совет директоров ПАО "Интер РАО" принял решение о прекращении 14 марта 2024 года полномочий Бориса Ковальчука и назначении Сергея Дрегваля на должность генерального директора компании с 15 марта 2024 года. ПАО "Интер РАО"

О начале карьеры Сергея Дрегваля в компании стало известно 8 февраля. Уже в начале марта бывший вице-губернатор города вошел в состав правления, куда его избрали сроком на 5 лет. Кроме того, список пополнили заместитель генерального директора и руководитель центра корпоративных и имущественных отношений Тамара Меребашвили, руководитель центра розничного бизнеса Дмитрий Орлов и Сергей Виноградов, который будет руководителем центра снабжения. В Смольном Сергей Дрегваль занимался сферой энергетики и курировал комитет по тарифам. Он был освобожден от должности по собственному желанию 6 февраля.

Борис Ковальчук пойдет на повышение. Ранее мы писали о том, что он может возглавить ПАО "Газпром", НК "Роснефть", стать вице-премьером ГУП "ТЭК СПб" или губернатором Петербурга.

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