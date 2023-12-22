Сергей Дрегваль стал членом правления в Интер РАО в Петербурге

Дрегваля избрали в правление с 1 марта сроком на 5 лет.

Бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль вошел в состав правления ПАО "Интер РАО". Об этом пишет "Интерфакс" 2 марта.

Дрегваля избрали в правление с 1 марта сроком на 5 лет. Помимо этого, он будет занимать должность первого заместителя генерального директора компании.

Кроме Дрегваля в состав правления вошли заместитель генерального директора и руководитель центра корпоративных и имущественных отношений Тамара Меребашвили, руководитель центра розничного бизнеса Дмитрий Орлов и Сергей Виноградов, который будет руководителем центра снабжения.

В Смольном Дрегваль занимался сферой энергетики и курировал комитет по тарифам. Он был освобожден от должности по собственному желанию 6 февраля.

Ранее мы рассказывали о том, что осужденный за взятки бывший вице-губернатор Петербурга стал работать в Мариинском театре.

Фото: Telegram / Сергей Дрегваль