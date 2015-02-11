"Интер РАО": финпоказатели в 2024 году будут на уровне прошлогодних

Сергей Дрегвал зачитал доклад премьеру РФ о проделанной за год работе.

Финансовые показатели "Интер РАО" в 2024 году будут не хуже прошлогодних. Соответствующее заявление сделал местный генеральный директор Сергей Дрегваль, выступая с отчетом на рабочей встрече с председателем российского кабинета министров Михаилом Мишустиным в Доме правительства. Бизнесмен указал коллеге на то, что в 2023 году выручка компании увеличилась на 7,5 процентов и составила 1,3 триллиона рублей. При этом показатель чистой прибыли возрос на 15 процентов, жо 136 миллиардов рублей.

Подвели итоги полугодия текущего года и ожидаем, что показатели нынешнего года будут не хуже, чем прошлогодние. Так что смотрим в будущее с оптимизмом. Сергей Дрегваль, гендиректор "Интер РАО"

Говоря о новых проектах предприятия, Сергей Дрегваль назвал ключевыми Каширскую ГРЭС с мощностью 900 МВт в Московской области. Объект будет введен в эксплуатацию с 1 января 2028 года. Также бизнесмен указал на Новоленскую ТЭС в Якутии на 550 МВт со сроком ввода 1 июля 2028 года. Дополнительно компания строит 700 километров высоковольтных электрических сетей, а также 200 километров газопроводов. "Интер РАО" участвует в строительстве двух новых энергетических блоков, размещенных на территории Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае с мощностью 460 МВт. Специалисты намерены расширить географию и объемы поставок электрической энергии, которая идет на экспорт. Сейчас речь идет о поставках в 11 стран.

Мишустин призвал обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в России.

Фото и видео: Правительство России