Мишустин призвал обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в России

Глава РФ встретился с Сергеем Дрегвалем.

Российскому правительству важно последовательно наращивать генерацию внутри страны обеспечивать бесперебойные поставки электроэнергии и тепла потребителям. Соответствующее заявление сделал в ходе рабочей встречи с генеральным директором "Интер "РАО" Сергеем Дрегвалем председатель кабинета министров Михаил Мишустин в Москве. Чиновник добавил, что развитие должно опережать спрос в регионах и экономических субъектах. Бизнесмена призвали обеспечить выполнение всех планов и проектов.

В условиях современных вызовов очень важно наращивать и генерацию, и обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии и тепла во все регионы нашей страны. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство актуализирует правовую базу в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Фото и видео: Правительство Росии