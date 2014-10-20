Мишустин призвал обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в России

Российскому правительству важно последовательно наращивать генерацию внутри страны обеспечивать бесперебойные поставки электроэнергии и тепла потребителям. Соответствующее заявление сделал в ходе рабочей встречи с генеральным директором "Интер "РАО" Сергеем Дрегвалем председатель кабинета министров Михаил Мишустин в Москве. Чиновник добавил, что развитие должно опережать спрос в регионах и экономических субъектах. Бизнесмена призвали обеспечить выполнение всех планов и проектов.
В условиях современных вызовов очень важно наращивать и генерацию, и обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии и тепла во все регионы нашей страны.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Правительство актуализирует правовую базу в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
Фото и видео: Правительство Росии
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