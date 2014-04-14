Правительство актуализирует правовую базу в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений

На сегодняшний день заключено 75 таких соглашений на общую сумму инвестиций около 4,2 трлн рублей.

Правительство России актуализирует правовую базу в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, эти соглашения являются одним из ключевых инструментов поддержки инвестиционной активности, который позволяет на определенный период сохранить условия по налогам и строительству. Мишустин отметил, что на сегодняшний день заключено 75 таких соглашений на общую сумму инвестиций около 4,2 трлн рублей. Он подчеркнул, что благодаря им создадут более 60 тысяч рабочих мест. Правительство актуализирует нормативно-правовую базу в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит Калининградской области почти 500 млн рублей на обновление парка троллейбусов.

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