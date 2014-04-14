Правительство выделит Калининградской области почти 500 млн рублей на обновление парка троллейбусов

Правительство России выделит Калининградской области почти 500 млн рублей на обновление парка троллейбусов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, новые троллейбусы улучшат уровень транспортного обслуживания в регионе. Мишустин подчеркнул важность экологичности электротранспорта при реализации федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал".
Ранее мы сообщали, что Мишустин провел встречу с главой Рослесхоза.
Видео: Правительство России
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