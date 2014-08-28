По словам главы правительства, федеральный проект "Сохранение лесов" собираются продлить еще на пять лет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Рослесхоза Иваном Советниковым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин отметил, что Рослесхоз занимается сохранением и учетом отечественных лесов, а также рациональным использованием их ресурсов. По словам главы правительства, федеральный проект "Сохранение лесов" собираются продлить еще на пять лет. Светников отметил, что лесопожарный сезон в этом году выдался сложным в связи с сухой и жаркой погодой. При этом глава ведомства добавил, что удалось избежать жертв среди граждан и предотвратить разрушения объектов инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что правительство выделило финансирование на закупку оборудования для создания инновационных лекарств.

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