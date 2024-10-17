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Правительство выделило финансирование на закупку оборудования для создания инновационных лекарств

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Около 600 млн рублей направили из резервного фонда на закупку специального оборудования.

Правительство России выделило финансирование на закупку оборудования для создания инновационных лекарств. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Около 600 млн рублей направили из резервного фонда на закупку специального оборудования. Речь идет о производстве инновационных лекарственных препаратов на основе матричных рибонуклеиновых кислот. Деньги направят Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, на базе которого будет запущено производство таких лекарств. Отмечается, что с помощью выделенных средств будет приобретено не менее 41 единицы необходимого оборудования.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит дополнительные средства на поддержку жителей сельских территорий и развитие АПК.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, производство лекарств, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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