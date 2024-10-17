Правительство выделило финансирование на закупку оборудования для создания инновационных лекарств

Около 600 млн рублей направили из резервного фонда на закупку специального оборудования.

Правительство России выделило финансирование на закупку оборудования для создания инновационных лекарств. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Около 600 млн рублей направили из резервного фонда на закупку специального оборудования. Речь идет о производстве инновационных лекарственных препаратов на основе матричных рибонуклеиновых кислот. Деньги направят Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, на базе которого будет запущено производство таких лекарств. Отмечается, что с помощью выделенных средств будет приобретено не менее 41 единицы необходимого оборудования.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит дополнительные средства на поддержку жителей сельских территорий и развитие АПК.

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