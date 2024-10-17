Правительство выделит дополнительные средства на поддержку жителей сельских территорий и развитие АПК

По словам Мишустина, для решения задачи президента по развитию сельских территорий запущен ряд инструментов.

Правительство России выделит дополнительные средства на поддержку жителей сельских территорий и развитие АПК. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, для решения задачи президента по развитию сельских территорий запущен ряд инструментов. К ним относятся субсидирование займов, сельская ипотека по ставке не выше 3%, а также льготные кредиты на благоустройство дома. Кроме того, поддержку получат аграрии, которые занимаются производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства.

Ранее Мишустин заявил, что потенциал ШОС необходимо использовать в интересах каждого участника организации.

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