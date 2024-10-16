Мишустин: потенциал ШОС необходимо использовать в интересах каждого участника организации

По его словам, в странах объединения производится порядка 30% мирового ВВП.

Потенциал ШОС необходимо использовать в интересах каждого государства-участника организации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Пакистане.

По словам главы правительства, в странах объединения проживает почти половина населения Земли и производится порядка 30% мирового ВВП. Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на поддержку всех членов ШОС. Мишустин заявил, что у организации есть все возможности стать одним из мощных центров справедливого многополярного мира.

Ранее Мишустин отметил важность укрепления отношений с КНР и Монголией.

Видео: Правительство России.