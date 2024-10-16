По словам главы правительства, Пекин и Улан-Батор являются стратегическими партнерами Москвы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил важность укрепления отношений с КНР и Монголией. Об этом он заявил на трехсторонней встрече с главами правительств Китая и Монголии.

По словам главы правительства, Пекин и Улан-Батор являются близкими соседями и стратегическими партнерами Москвы. Он подчеркнул, что стороны готовы вместе работать для процветания государств и повышения качества жизни граждан.

Сейчас, когда формируется новая многополярная архитектура, повышается значение эффективного регионального сотрудничества, одним из которых, как пример, считаем формат наших трехсторонних отношений. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин отметил важность математики для гуманитарных сфер.

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