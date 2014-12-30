Мишустин отметил важность математики для гуманитарных сфер

Глава кабмина РФ встретился с ректором МГУ в Доме правительства.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин отметил важность математики не только для технических специальностей, но и для гуманитарных сфер, включая социологические науки, искусство и культуру. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе рабочей встречи с ректором Московского государственного университета (МГУ) Викором Садовничим.

Почему-то сейчас считается, что математика, скажем так, нужна для физиков, айтишников, технарей только. Мне кажется, что нет. До празднования совсем немного времени осталось, хочу пожелать, чтобы МГУ всегда оставался лидером отечественного образования Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава российского кабинета министров также поздравил Садовничего с наступающим Днем математика и со скорым юбилеем высшего учебного учреждения. Напомним, что в 2025 году исполняется 270 лет со дня основания МГУ.

Мишустин: Россия готова строить честные и открытые отношения со всеми странами.

Фото и видео: Правительство России