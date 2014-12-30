Мишустин: Россия готова строить честные и открытые отношения со всеми странами

Россия готова строить честные и открытые отношения со всеми странами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
По его словам, отношения могут быть построены с теми странами, которые исходят из своих суверенных интересов. Глава правительства подчеркнул, что такие страны не должны взирать на давление и пропаганду коллективного Запада.
Многие эту позицию разделяют, что доказывает значительный интерес к расширению БРИКС.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее мы сообщали, что Мишустин посетил агропромышленную выставку "Золотая осень".
Видео: kremlin.ru
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