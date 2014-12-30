По его словам, отношения могут быть построены с теми странами, которые исходят из своих суверенных интересов.

Россия готова строить честные и открытые отношения со всеми странами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

По его словам, отношения могут быть построены с теми странами, которые исходят из своих суверенных интересов. Глава правительства подчеркнул, что такие страны не должны взирать на давление и пропаганду коллективного Запада.

Многие эту позицию разделяют, что доказывает значительный интерес к расширению БРИКС. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что Мишустин посетил агропромышленную выставку "Золотая осень".

Видео: kremlin.ru