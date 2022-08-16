Премьер-министру рассказали о строительстве учебно-выставочного комплекса, где проходит выставка.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил агропромышленную выставку "Золотая осень". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Выставка проходит в столичном комплексе "Тимирязев Центр". По прибытии Мишустина встретили вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут. Ему рассказали о строительстве учебно-выставочного комплекса. Отмечается, что его построили менее чем за год, а работы полностью были профинансированы за счет внебюджетных средств.

Ранее Мишустин рассказал о росте авиаперевозок в России.

Видео: Правительство России