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Мишустин посетил агропромышленную выставку "Золотая осень"

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Премьер-министру рассказали о строительстве учебно-выставочного комплекса, где проходит выставка.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил агропромышленную выставку "Золотая осень". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Выставка проходит в столичном комплексе "Тимирязев Центр". По прибытии Мишустина встретили вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут. Ему рассказали о строительстве учебно-выставочного комплекса. Отмечается, что его построили менее чем за год, а работы полностью были профинансированы за счет внебюджетных средств.

Ранее Мишустин рассказал о росте авиаперевозок в России.

Видео: Правительство России

Теги: выставка, золотая осень, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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