Он подчеркнул, что активно восстанавливаются международные линии.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о росте авиаперевозок в России. Об этом он заявил на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.

По словам Мишустина, авиаперевозки в стране растут выше ожиданий. Он подчеркнул, что активно восстанавливаются международные линии. При это глава правительства назвал главным для страны приоритетом освоение внутренних перевозок.

Ранее мы сообщали, что правительство уточнило порядок трудоустройства работников из приграничных районов.

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