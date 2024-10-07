Правительство уточнило порядок трудоустройства работников из приграничных районов

Мишустин отметил, что большинство эвакуированных жителей приграничных районов не смогли официально уволиться.

Правительство России уточнило порядок трудоустройства работников из приграничных районов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, работники из Белгородской, Брянской и Курской областей смогут трудоустраиваться к другому работодателю на полную ставку без предъявления документов об образовании и квалификации. Мишустин отметил, что большинство эвакуированных жителей приграничных районов не смогли официально уволиться, и поэтому им приходилось устраиваться на новое место временно. Глава правительства подчеркнул, что благодаря новому постановлению людям будет обеспечено соблюдение их прав.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило методику формирования прогноза потребности экономики в кадрах.

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