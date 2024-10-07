Правительство утвердило методику формирования прогноза потребности экономики в кадрах

По словам Мишустина, прогноз потребности в кадрах будет характеризоваться двумя типами показателей.

Правительство России утвердило методику формирования прогноза потребности экономики в кадрах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, на основе этого прогноза планируется рассчитывать параметры подготовки кадров со средним и высшим профессиональным образованием. Прогноз будет учитываться при формировании перечня мероприятий нового нацпроекта "Кадры". Будут использоваться не только официальные данные Росстата, но и в том числе результаты всероссийских опросов работодателей и отраслевых экспертов.

Мишустин отметил, что прогноз потребности в кадрах будет характеризоваться двумя типами показателей: общая кадровая потребность и необходимость замещения из-за выхода работников на пенсию и появления новых рабочих мест.

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