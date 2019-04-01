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Правительство выделило 1 млрд рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции

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Выделенные средства позволят поддержать разработку и создание производства продукции в приоритетных отраслях промышленности.

Правительство России выделило 1 млрд рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, выделенные средства позволят поддержать не менее восьми инновационных проектов по разработке и созданию производства продукции в приоритетных отраслях промышленности. Их направят на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Ранее Мишустин поручил обеспечить поддержку аграриев в приграничье.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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