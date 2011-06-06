Бельский обсудил с делегацией Куангниня сотрудничество Петербурга и Вьетнама

Петербург и вьетнамская провинция Куангнинь договорились о партнёрстве.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский встретился в Мариинском дворце с делегацией вьетнамской провинции Куангнинь. Делегацию возглавила председатель Народного Совета Чинь Тхи Минь Тхань. Бельский отметил, что Куангнинь — один из наиболее динамично развивающихся регионов Вьетнама, крупный промышленный, энергетический и портовый центр.

Стороны обсудили сотрудничество в экономике, туризме, науке и образовании. Бельский подчеркнул, что Россия и Вьетнам связывают десятилетия дружбы и стратегического партнёрства, и сегодня эти отношения набирают темп на межрегиональном уровне. Заксобрание Петербурга уже взаимодействует с представительными органами Кханьхоа и Ханоя. По словам спикера, парламентская дипломатия поможет расширить круг конкретных совместных проектов.

Председатель ЗакСа также отметил, что для развития партнёрства есть прочная экономическая основа. В прошлом году товарооборот Петербурга с Вьетнамом вырос на 11,4% и достиг почти 400 млн долларов. Петербургские предприятия десятилетиями работают на вьетнамском рынке.

Ранее Бельский прокомментировал ограничения на продажу топлива.

Фото: MAX/Александр Бельский