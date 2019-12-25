Беглов и Бельский оценили успехи Кронштадта в Музее истории

В Кронштадте открылась выставка достижений с участием первых лиц города.

В Музее истории Кронштадта развернута районная выставка достижений, которую 9 сентября посетили руководящие лица Петербурга. Губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, депутаты Госдумы Александр Тетердинко и Елена Цунаева осмотрели экспозицию, объединившую героическое прошлое и современное развитие островного города.

На стендах представлены страницы морской славы российских военных мореходов, а также актуальные проекты благоустройства – реконструкция дорожной сети, создание общественных зон и реализация туристско‑рекреационного кластера "Остров фортов".

Александр Беглов отметил, что Кронштадт за последние годы преобразился, сохранив статус города морской доблести и одновременно раскрывшись как центр инженерных решений. Он подчеркнул, что позитивные сдвиги стали возможны благодаря активности самих жителей. Александр Бельский в свою очередь добавил, что новые общественные пространства и музейные маршруты не разрушают исторический облик, а, наоборот, позволяют ему заиграть новыми гранями. По его словам, опора на морские, научные и воинские традиции обеспечивает устойчивое развитие территории.

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Фото: Смольный