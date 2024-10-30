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Евросоюз ввел санкции в отношении экс-вице-губернатора Петербурга
Сегодня, 15:32
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Евросоюз ввел санкции в отношении экс-вице-губернатора Петербурга

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Дрегваль ушел с должности вице-губернатора 6 февраля 2024 года

ЕС ввел санкции против бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Дрегваля. В начале февраля прошлога года он оставил должность вице-губернатора и стал генеральным директором "Интер РАО".

Дрегваль ушел с должности вице-губернатора Северной столицы 6 февраля 2024 года, после этого в марте 2024 года стал генеральным директором "Интер РАО".

В понедельник, 24 февраля, ЕС пополнил список тех, кто попадает под санкции. Список опубликован в Официальном журнале Евросоюза.

Фото: официальный сайт "Интер РАО"

Теги: сергей дрегваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Мировые новости,

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