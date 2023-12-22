Бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль стал заместителем гендиректора Интер РАО

Напомним, он курировал городские комитет по энергетике и комитет по тарифам.

Экс-вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль, который был освобожден от должности по собственному желанию 6 февраля, занял пост первого заместителя генерального директора Интер РАО. Об этом пишет "Фонтанка" 8 февраля, ссылаясь на сотрудников компании.

Предварительно, Дрегваль займется курированием развития перспективных бизнес-направлений группы, повышением эффективности реализации ее стратегических задач, инвестиционными проектами в области международного развития бизнеса. Кроме того, он будет представлять интересы группы в органах власти и организациях.

Напомним, Сергей Дрегваль курировал городские комитет по энергетике и комитет по тарифам. Он стал вице-губернатором в январе 2021 года. На данный момент этими ведомствами занимается вице-губернатор Кирилл Поляков, отвечающий за транспорт и промышленность.

Ранее мы рассказывали о том, что сын ректора СПбГУ Кропачев может стать вице-губернатором Санкт-Петербурга.

Фото: Telegram / Сергей Дрегваль