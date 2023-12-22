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Сын ректора СПбГУ Кропачев может стать вице-губернатором Санкт-Петербурга
Сегодня, 11:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сын ректора СПбГУ Кропачев может стать вице-губернатором Санкт-Петербурга

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Официальной информации на этот счет не поступало.

В Петербурге в ближайшее время назначат нового вице-губернатора по энергетике. Несколько собеседников "Фонтанки" назвали предполагаемого кандидата на эту должность.

Два источника издания подтвердили, что в качестве кандидатуры рассматривается сын ректора СПбГУ Сергей Кропачев, который последние пять лет работает в "Петербургской сбытовой компании". По словам ещё одного собеседника, Кропачев в самом деле готовится перейти на новую должность. На звонок "Фонтанки" Сергей Кропачев ответил и попросил перезвонить позже, но на следующий день трубку не взял.

На днях стало известно, что Сергей Дрегваль покидает должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Фото: unsplash

Теги: вице-губернатор, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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