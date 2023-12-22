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Вице-губернатор Сергей Дрегваль освобожден от должности по собственному желанию
Сегодня, 15:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Вице-губернатор Сергей Дрегваль освобожден от должности по собственному желанию

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Сергей Дрегваль стал вице-губернатором, курирующим комитет по энергетике и инженерному обеспечению и комитет по тарифам, в январе 2021 года.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль освобожден от должности по собственному желанию. Постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщила 6 февраля пресс-служба правительства Петербурга.

Сегодня – последний день работы Сергея Дрегваля в Смольном.

администрация Петербурга

Сергей Дрегваль стал вице-губернатором, курирующим комитет по энергетике и инженерному обеспечению и комитет по тарифам, в январе 2021 года. Сейчас данными вопросами временно будет заниматься вице-губернатор Кирилл Поляков, отвечающий за транспорт и промышленность.

Фото: Telegram/ Сергей Дрегваль

Теги: вице-губернатор, сергей дрегваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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