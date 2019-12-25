В администрации Петербурга произошли кадровые изменения

С 7 ноября 2024 года по собственному желанию освобожден от должности вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

По решению губернатора Александра Беглова с 8 ноября 2024 года Валерий Москаленко назначен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. Он будет координировать работу нескольких ключевых комитетов: по государственному заказу, экономической политике и стратегическому планированию. Также Москаленко временно возьмет на себя обязанности по контролю деятельности Комитета имущественных отношений.

Новым вице-губернатором назначен Игорь Потапенко. Ранее он был начальником главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти. В его ведении будут Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

С 7 ноября 2024 года по собственному желанию освобожден от должности вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин. Он курировал Комитет по информатизации и связи, а также Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт‑Петербурга.

Фото: Piter.tv