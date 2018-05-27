Губернатор Петербурга подписал новые постановления о кадровых изменениях

С 11 ноября 2024 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Владимира Уварова председателем Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Предыдущий временный руководитель, Сергей Макаров, освобожден от должности и назначен заместителем генерального директора Государственного Эрмитажа.

Также новым председателем Комитета по государственному заказу стал Денис Толстых.

Временно исполнять обязанности председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга будет Евгений Варов, ранее занимавший должность заместителя председателя данного Комитета.

Также новым вице-губернатором назначен Игорь Потапенко. Ранее он был начальником главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Piter.tv