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Осужденный за взятки бывший вице-губернатор Петербурга стал работать в Мариинском театре
Вчера, 22:18
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Осужденный за взятки бывший вице-губернатор Петербурга стал работать в Мариинском театре

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Куйбышевский районный суд приговорил Марата Оганесяна к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей.

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, которого судили за получение взяток, работает в Мариинском театре помощником художественного руководителя директора учреждения по реализации инвестиционно-строительных объектов. Об этом пишет tg-канал "Ротонда" 26 февраля.

Марат Оганесян занимал пост "строительного" вице-губернатора с 2013 года. Он курировал работы на "Газпром Арене". В 2015 году ушел в отставку по собственному желанию, а спустя полтора года экс-чиновника задержали как подозреваемого в мошенничестве. 

Марата Оганесяна признали виновным в получении многомиллионной взятки во время строительства стадиона на Крестовском острове. Куйбышевский районный суд приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей. 

Ранее на Piter.TV: бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль стал заместителем гендиректора Интер РАО.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: вице-губернатор марат оганесян, мариинский театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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