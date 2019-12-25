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Бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян осужден на 5,5 лет
Сегодня, 16:44
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nastya960

Бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян осужден на 5,5 лет

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Оганесян обвинялся в получении взятки во время строительства стадиона на Крестовском острове.

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна к 5,5 годам лишения свободы.

Оганесян обвинялся в получении многомиллионной взятки во время строительства стадиона на Крестовском острове. Бывший вице-губернатор проведет 5 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, также он должен выплатить штраф в размере 20 миллионов рублей. Помимо этого, суд решил сохранить арест имущества и денежных средств Оганесяна. В СИЗО бывший вице-губернатор находится с ноября 2016 года.

По версии следствия, Марат Оганесян вместе с  Александром Янчиком получил от руководителя компании ТДМ взятку более чем в 22 млн рублей, ещё 50 млн рублей аванса были направлены на счета ТДМ. Также Оганесяна обвиняли в получении взятки от руководителя компании "Стройэлектромонтаж-5".

Обвинение ранее просило 16 лет лишения свободы и 60 млн рублей штрафа. 

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, марат оганесян, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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