В Куйбышевском суде зарегистрировано дело против экс-губернатора Марата Оганесяна

Делопроизводство по вопросу хищений средств с создания арены на Крестовском еще не начато.

В Куйбышевском районном суде Петербурга рассмотрят дело в отношении бывшего губернатора Петербурга. Сейчас делопроизводство еще не начато. Пока что инстанция только приняла заявление. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Следствие считает, что Марат Оганесян присвоил около 28 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на строительство спортивной арены на Крестовском острове.

Отметим, что в деле заявлено еще восемь участников. Их считают пособниками Оганесяна. Их обвиняют в мошенничестве и получении взяток. Год назад дело вернулось в Прокуратуру из-за нарушений процесса, хотя экс-чиновник признал вину полностью.

Напомним, что строительство "Газпром Арены" началось в 2007 году. Завершение работ планировалось в 2009 году. В результате стоимость объекта возросла с 6,7 до 43 миллиардов рублей. С сентября точную стоимость проекта определит Контрольно-счетная палата, когда проведет аудит.

Ранее Piter.tv писал о том, что генпрокуратура разорвала соглашение с Маратом Оганесяном.

Фото: Piter.tv