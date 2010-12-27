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В Куйбышевском суде зарегистрировано дело против экс-губернатора Марата Оганесяна
Сегодня, 7:41
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lesjasap

В Куйбышевском суде зарегистрировано дело против экс-губернатора Марата Оганесяна

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Делопроизводство по вопросу хищений средств с создания арены на Крестовском еще не начато.

В Куйбышевском районном суде Петербурга рассмотрят дело в отношении бывшего губернатора Петербурга. Сейчас делопроизводство еще не начато. Пока что инстанция только приняла заявление. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Следствие считает, что Марат Оганесян присвоил около 28 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на строительство спортивной арены на Крестовском острове. 

Отметим, что в деле заявлено еще восемь участников. Их считают пособниками Оганесяна. Их обвиняют в мошенничестве и получении взяток. Год назад дело вернулось в Прокуратуру из-за нарушений процесса, хотя экс-чиновник признал вину полностью. 

Напомним, что строительство "Газпром Арены" началось в 2007 году. Завершение работ планировалось в 2009 году. В результате стоимость объекта возросла с 6,7 до 43 миллиардов рублей. С сентября точную стоимость проекта определит Контрольно-счетная палата, когда проведет аудит.

Ранее Piter.tv писал о том, что генпрокуратура разорвала соглашение с Маратом Оганесяном.

Фото: Piter.tv

Теги: куйбышевский районный суд, марат оганесян
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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