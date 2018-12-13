Бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлили арест до августа

По данным следствия, Марат Оганесян незаконным путем привлек субподрядчика к строительству стадиона "Зенит-Арена" и вывел большую сумму денег.

Санкт-Петербургский городской суд продлил арест бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну. Экс-сотрудник Смольного проведет в заключении до 9 августа 2019 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сторона защиты просила для него домашний арест. На сегодняшний день Оганесян и его адвокат ознакомились с 90 томами уголовного дела из 104.

Напомним, по данным следствия, Марат Оганесян незаконным путем привлек субподрядчика к строительству стадиона "Зенит-Арена". После этого на счет компании была переведена крупная сумма денег, которая затем "растаяла" на счетах фирм-однодневок. В городском Следственном комитете настаивают на умышленности действий Марата Оганесяна.

Ранее на Piter.TV: Глава "Метростроя" обвинил в финансовых проблемах Марата Оганесяна.

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