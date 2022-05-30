Бывший вице-губернатор Оганесян попросил суд о снятии судимости

Экс-чиновник отбыл в колонии 5,5 лет и выплатил 20 млн рублей назначенного ему штрафа.

В Смольнинском суде Санкт-Петербурга рассматривают ходатайство бывшего заместителя губернатора Марата Оганесяна, который просит преждевременно погасить его судимость. Ранее вице-гебурнатор был фигурантом крупного коррупционного скандала и уголовного процесса. Информацией о прошении Оганесяна поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Ходатайство экс-чиновника подкрепляется фактом полной оплаты назначенного ранее штрафа в 20 млн рублей и отбыванием полного срока (5,5 лет) в колонии строгого режима. По словам Оганесяна, он также не имеет нареканий со стороны общественности; о нем благосклонно высказывается генеральный директор Государственного академического Большого театра России Валерий Гергиев.

Помимо прочего в текущем году бывший чиновник начал работать в "Государственном академическом Мариинском театре", помогая художественному руководителю театра в реализации инвестиционно-строительных проектов.

Ранее сообщалось, что трое глав бюджетных инстанций Фрунзенского района были уличены в коррупции.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга