Суд оставил в силе приговор бывшему "строительному" вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну

Он был признан виновным в получении взятки при строительстве "Газпром Арены".

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна и других лиц. Приговор в отношении экс-чиновника не изменили.

Он не участвовал в процессе и попросил не вызывать его по видеоконференцсвязи. Таким образом, решение о 5,5 годах лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в 20 млн рублей остаются в силе. Напомним, Оганесяна признали виновным по делу о получении взятки при строительстве "Газпром Арены" на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он был вице-губернатором города в 2013-2015 годах и курировал строительный блок.

При этом приговор изменили другим фигурантам дела — сыну руководителя компании "Стройэлектромонтаж-5" Кириллу Сливкину уменьшили размер штрафа с 300 тысяч рублей до 280 тысяч рублей. Штраф экономисту фирмы Николю Хрипунову — с 2,8 млн рублей до 2,78 млн рублей.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга