Прокуратура требует ужесточить приговор бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну

Бывший сотрудник Смольного получил взятку при строительстве стадиона на Крестовском острове.

Прокуратура Петербурга требует ужесточить наказание Марату Оганесяну и другим лицам, которые обвиняются в мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Апелляционное представление и жалобы зарегистрировал Куйбышевский районный суд. Прокуратура считает, что приговор был слишком мягким. За получение взятки при строительстве стадиона ему дали 5,5 лет лишения свободы. Ему вынесли приговор в мае 2021-го года.

Защита бывшего вице-губернатора просила оставить приговор без изменений. Оганесян был вице-губернатором города в 2013-2015 годах.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга