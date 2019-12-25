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Прокуратура требует ужесточить приговор бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну
Сегодня, 14:47
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Прокуратура требует ужесточить приговор бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну

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Бывший сотрудник Смольного получил взятку при строительстве стадиона на Крестовском острове.

Прокуратура Петербурга требует ужесточить наказание Марату Оганесяну и другим лицам, которые обвиняются в мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Апелляционное представление и жалобы зарегистрировал Куйбышевский районный суд. Прокуратура считает, что приговор был слишком мягким. За получение взятки при строительстве стадиона ему дали 5,5 лет лишения свободы. Ему вынесли приговор в мае 2021-го года. 

Защита бывшего вице-губернатора просила оставить приговор без изменений. Оганесян был вице-губернатором города в 2013-2015 годах. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: марат оганесян, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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