Отец экс-спецназовца Белянкина прокомментировал приговоры убийцам сына

Мужчина отметил, что подсудимые выразили соболезнования только во время последнего слова на заседании.

Отец погибшего экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина – Алексей – заявил, что согласен с решением суда, который приговорил троих убийц его сына к длительным тюремным срокам. Слова мужчины передает телеканал "360".

Напомним, по 17 и 18 лет колонии строгого режима соответственно суд назначил братьям Гамлету и Гранту Айрапетяновым. 20 лет "строгача" получил Сергей Ходжоян, который ударил Белянкина ножом в сердце, тем самым убив его. Отец бывшего спецназовца считает, что это вполне сопоставимое наказание за преступление такого рода.

Нельзя сказать, что я доволен. Я согласен с решением суда, учитывая, что это колония строгого режима, 20 лет, 17 и 18 – мне кажется, вполне сопоставимый срок, хотя я всегда говорю, что наказание должно быть альтернативным. Алексей Белянкин, отец Никиты

По словам мужчины, никто из родственников обвиняемых в убийстве за время следствия не предложил какой-либо помощи. Слова соболезнования прозвучали из уст подсудимых только во время последнего слова на заседании, отметил Белянкин.

Помимо Айрапетяновых и Ходжояна суд признал виновными по статье "Хулигантство" еще шесть человек. Они получили от пяти до пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Ранее Минский суд приговорил россиянина Дудникова к 11 годам лишения свободы.

Фото: Telegram / Mash