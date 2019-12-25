Минский суд приговорил россиянина Дудникова к 11 годам лишения свободы

Суд в Минске приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии. Об этом пишет ТАСС. Мужчину признали виновным в публичных призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Белоруссии. Заседание проходило в закрытом режиме.
21-летний Дудников будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. Приговор может быть обжалован.
Напомним, Дудникова задержали, а затем арестовали весной 2021 года. Следствие утверждает, что он в одном из чатов в мессенджере Telegram "с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве" опубликовал более 50 озвученных им голосовых сообщений "побудительного характера". В Минске утверждают, что Дудников был модератором чата "Отряды самообороны Беларуси".
Ранее прокуратура попросила суд признать видео блогера Михаила Литвина запрещенными в РФ.
Фото: pixabay.com
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