Прокуратура просит суд признать видео блогера Михаила Литвина запрещенными в РФ

На кадрах видеороликов запечатлено, как мужчина ездит без прав по подмосковному ТЦ.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании запрещенным на территории России видео блогера Михаила Литвина, на котором он ездит на машине по ТЦ в Московской области. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

По данным ведомства, проверка контента Литвина показала, что блогер на различных интернет-площадках размещает материалы, которые пропагандируют антиобщественное поведение. Так, прокуратура требует признать запрещенной в РФ два видеоролика блогера, на котором он ездит на автомобиле по торговому центру, не имея водительского удостоверения.

Одинцовская городская прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещенной в двух аккаунтах в социальных сетях, запрещенной к распространению на территории РФ. из сообщения прокуратуры Московской области

Отметим, что в прошлом году Литвин вошел в "десятку" самых просматриваемых российских Youtube-блогеров. На данный момент у него насчитывается около 8,44 млн подписчиков на "Ютубе" и 14,2 млн в "Инстаграме". На ролике с заездом на машине по ТЦ насчитывается более 4,3 млн просмотров.

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Видео: Telegram/SHOT