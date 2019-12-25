Блогер проехал на автомобиле по торговому центру в Подмосковье

В Московской области прокуратура начала проверку видео, в котором блогер ездит на автомобиле по торговому центру Ролик распространился по социальным сетям. Известно, что инцидент фиксировался на территории Одинцово. В полиции уточнили, что видео залито пользователем по имени Михаил Литвин.
Блогер демонстрирует, как передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа.
прес-служба надзорного ведомства по региону
Также местные прокуроры дадут оценку соблюдению федерального законодательства. Будет дана оценка законности распространения указанного ролика по соцсетям.
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Фото: Piter.tv
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