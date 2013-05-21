Конфликт произошел в время заседания между сторонниками правящей и оппозиционной партий.

Депутаты подрались в парламенте Турции из-за частного самолета. Об этом рассказал местный телеканал YolTV, который транслировал заседание законодателей. Известно, что участниками конфликта стали представитель правящей Партии справедливости и развития и оппозиционер из Народно-республиканской партии. Словесные разборки закончились применением силы.

Депутат от НРП Эркан Айдын спросил турецкого министра внутренних дел Сулеймана Сойлу о том, зачем чиновник пользовался частным самолетом бизнесмена Сезгина Барана Коркмаза. Сам предприниматель сбежал из страны из-за обвинений в отмывании денежных средств. Однако сейчас властям его удалось поймать и посадить под арест на территории Австрии.

Сойлу опроверг слова противника, он уличил коллегу во лжи. После драки заседание парламента было решено прервать.

Блогер Илья Варламов попал в полицейский участок в Африке после драки.

Фото и видео: Twitter/YolTV