Блогер Илья Варламов попал в полицейский участок в Африке после драки

По словам блогера, за стенами полицейского участка "стоит разъяренная толпа".

Российский блогер Илья Варламов заявил, что попал в полицейский участок в Либерии. Видео с рассказом блогера было опубликовано в его Telegram-канале.

Как отметил Варламов, во время съемок в кадр попал местный житель, который утверждал, что блогер сфотографировал его ставку на игровых автоматах. Затем и началась драка. В результате полиция вмешалась в конфликт.

Сейчас Варламов находится, по его словам, в полицейском участке "похожем на управление по борьбе с наркотиками", а за стенами "стоит разъяренная толпа".

Видео: Telegram/Илья Варламов