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Блогер Илья Варламов попал в полицейский участок в Африке после драки

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По словам блогера, за стенами полицейского участка "стоит разъяренная толпа".

Российский блогер Илья Варламов заявил, что попал в полицейский участок в Либерии. Видео с рассказом блогера было опубликовано в  его Telegram-канале.

Как отметил Варламов, во время съемок в кадр попал местный житель, который утверждал, что блогер сфотографировал его ставку на игровых автоматах. Затем и началась драка. В результате полиция вмешалась в конфликт.

Сейчас Варламов находится, по его словам, в полицейском участке "похожем на управление по борьбе с наркотиками", а за стенами "стоит разъяренная толпа".

Видео: Telegram/Илья Варламов

Теги: драка с ильей варламовым, илья варламов, полицейский участок в африке
Категории: Лента новостей, Новости России,

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