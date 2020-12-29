В Москве начались первые задержания на несогласованной акции. Задержан Илья Варламов

Очевидцы: полиция задерживает по несколько человек в минуту. Задержан блогер Илья Варламов.

В Москве начались первые задержания на несогласованной акции. В "МБХ медиа" заявили о том, что на Пушкинской площади в столице полиция задержала четверых участников митинга в поддержку Алексея Навального. Ранее телеканал "Дождь" предупредил о том, что правоохранительные органы начали перекрывать дороги по направлению к Кремлю. При помощи громкоговорителей представители закона предупреждают граждан о том, что им необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также носить медицинские маски и перчатки. Также сообщается информация о том, что мероприятие не согласовано с властями города.

По сообщениям местных журналистов и соцсетей, некоторые участники шествия закрыли лица балаклавами, шарфами и капюшонами. В настоящее время точной информации о количестве задержанных полицией активистов нет. Сведения уточняются. В Telegram-канале заявили, что одним из первым оперативники увели с площади мужчину, который пытался выступить с речью перед собравшимися. На данный момент все задержанные - юноши и мужчины. Появились сведения о задержании российского блогера Ильи Варламова. Корреспонденты отметили, что правоохранительные органы задерживают по несколько человек в минуту. Представители Avtozak LIVE опубликовали ролик, на котором показано задержание несовершеннолетнего участника акции.

Обновление: позже Илья Варламов написал о том, что его отпустили после проверки документов.

Задержан координатор столичного штаба Навального.

Видео: TG / Илья Варламов, NEXTA Live; YouTube / RusNews

