Задержан координатор столичного штаба Навального

СМИ: Олега Степанова везут в ОВД "Даниловский".

Задержан координатор столичного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили сторонники мужчины в аккаунте в Twitter. По данным коллег Олега Степанова, в настоящее время его везут в ОВД "Даниловский".

Ранее полиция инициировала доследственную проверку действий руководителей региональных штабов Алексея Навального, которые приглашали на несогласованные акции протеста 23 января по РФ активистов, в том числе - несовершеннолетних граждан.

Напомним, что Алексей Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" 17 января по прилету из Берлина. Его отправили в отделение полиции. На следующий день Химкинский суд на выездном заседании принял постановление об аресте фигуранта расследования на 30 суток. Оппозиционер пробудет под стражей до 15 февраля. ФСИН требует заменить россиянину условный срок по делу "Ив Роше" н реальным из-за нарушения условий отбывания наказания.

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Фото: Piter.tv