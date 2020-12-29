Популярный блогер Юрий Дудь вышел на митинг во Владивостоке

Журналист вышел вместе с протестующими, чтобы поддержать арестованного Алексея Навального.

Юрий Дудь вышел на митинг во Владивостоке. Об этом сообщили местные журналисты. По данным СМИ, российского YouTube-блогера на несогласованной акции протеста сфотографировали участники шествия. Снимки с ним появились в социальных сетях. По данным "Новой газеты", Дудь пришел поддержать арестованного ранее Алексея Навального.

Напомним, что по различным оценкам во Владивостоке собрались от одной до трех тысяч протестующих. Они встретились на площади Борцов за власть Советов. Далее активисты направились по Океанскому проспекту и Светланской улице. Власти говора напомнили, что мероприятие не согласовано с властями.

Десятки человек задержаны на акциях в поддержку Навального на Дальнем Востоке.

Фото: Instagram/wdinform

Видео: YT / newsvlru