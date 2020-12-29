Несогласованные мероприятия проходят в Якутске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре.

Десятки человек задержаны на акциях в поддержку Навального на Дальнем Востоке. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта". По данным издания, на несогласованной акции в Хабаровске полиция поймала около сорока активистов. Еще около 30 человек задержано в Комсомольске-на-Амуре. Местные СМИ говорят о нескольких задержанных в Якутске и около 30-40 митингующих во Владивостоке. По сведениям "ОВД-Инфо", на региональных акциях в России 23 января задержано не менее 50 человек.

Во Владивостоке сторонники Алексея Навального перекрыли движение транспорта по центральной улице города. Корреспондент "Коммсерсанта" говорит, что в демонстрации приняли участие около трех тысяч человек. В правительстве Приморского края заявили о том, что на улицу вышли только около 500 активистов. Они выкрикивают лозунги "Путина в отставку", "Мы не боимся. Раз. Два. Три, Путин уходи", "Верни дворец народу".

Похожая ситуация сложилась в Якутске. Там несогласованная акция в поддержку российского оппозиционера проходит при температуре в минус 50 градусов по Цельсию. В мероприятии участвуют около 50 человек. Они прошествовали от площади Дружбы до площади Орджоникидзе. Некоторых активистов отпустила полиция после проведенной беседы.

В окружную администрацию Якутска уведомления о проведении публичных мероприятий в форме митинга, собрания, шествия и пикетирования на указанные даты не поступали Роман Мандзяк, глава отдела по работе со СМИ дал комментарий "Коммерсанту"

Напомним, что ранее в МВД предупредили об ответственности за призывы и участие в подобных мероприятиях.

В Хабаровске начались задержания на акции в поддержку Навального.

Видео: YT / newsvlru