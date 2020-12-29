В Хабаровске начались задержания на акции в поддержку Навального

Полиция задержала представителей СМИ, координатора регионального штаба Навального.

В Хабаровске начались задержания на акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщили местные журналисты из изданий Dvhab.ru и "ОВД-Инфо". По данным СМИ, правоохранительные органы города задержали несколько человек. Среди них - координатор местного штаба российского оппозиционера Алексей Ворсин. Также в списке значатся журналисты издания RusNews Сергей Плотников и Данила Куликов, глава отделения Либертарианской партии по городу Артем Мозгов. Известно, что Ворсину вменяют повторное нарушение порядка проведения акции протеста (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Мужчина задержан на 48 часов.

Dvhab.ru отмечает, что на городскую площадь Ленина поддержать Алексея Навального вышли около 200-300 человек. По данным издания Deutsche Welle, в акции участвует около 700 человек. Полицейские сообщают при помощи мегафона о том, что данное мероприятие не согласовано с властями, а также требуют от толпы разойтись.

Напомним, что сторонники Алексея Навального призвали к проведению несогласованных акций протеста после ареста их лидера в московском аэропорту "Шереметьево". В МВД пообещали привлекать к ответственности ответственных за такие призывы. В настоящее время Навальный арестован на 30 суток. ФСИН требует заменить фигуранту дела "Ив Роше" условный срок на реальный из-за нарушений условий испытательного срока. Заседание по этому разбирательству назначено на 2 февраля.

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Видео: YT / RusNews