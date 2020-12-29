Защита обжаловала арест Навального

Жалобу будет рассматривать Московский областной суд.

Защита обжаловала арест российского политика Алексея Навального на 30 суток. Об этом рассказал его адвокат Вадим Кобзев, пишет ТАСС.

Нами подана жалоба на арест Навального Химкинским судом. Вадим Кобзев, адвокат

Он отметил, что жалобу будет рассматривать Московский областной суд.

Ранее мы писали, что Навального арестовали до 15 февраля. Его доставили в СИЗО "Матросская тишина". Навальный помещён в камеру карантинного типа, рассчитанную на трёх человек. Однако в течение 14 дней он будет находится в ней один, проходить карантин.

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